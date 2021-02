Olivia Newton-John (72) weigert zich, ondanks haar leeftijd en ziekte, te laten vaccineren

Celebrities Dader schrijft boek over overval op Kim Kardashian: “Ze belde 911. Niet zo’n strak plan in Parijs”

30 januari Ruim vier jaar na de overval op Kim Kardashian in Parijs, schrijft een van de misdadigers een boek over de beruchte avond. Daarin doet crimineel Yunice Abbas enkele verbluffende onthullingen. “We huurden oma’s en opa’s in als detectives om op voorhand zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Want geef toe, wat is er geruststellender dan oudjes die vredig door Parijs slenteren.”