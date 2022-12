Officiële doodsoorzaak van Stephen Boss is bekend

Volgens de entertainmentwebsite ‘TMZ’ kreeg de politie in Los Angeles een telefoontje over schoten die in een hotel waren gehoord. Eenmaal ter plaatse werd het lichaam van Boss gevonden met - naar verluidt - een zelf toegebrachte schotwond. Het leek er dus op dat de Amerikaanse artiest zichzelf van het leven beroofd had. Dat nieuws werd inmiddels officieel bevestigd.

Kogel door het hoofd

Een lijkschouwer van Los Angeles County bevestigt nu dat Boss zichzelf in het hoofd heeft geschoten. Er is dan ook “geen sprake van opgezet spel”. Als gevolg is het onderzoek naar de doodsoorzaak van de Amerikaanse dj officieel afgerond. Medewerkers van het hotel hebben ondertussen laten weten dat Stephen er niet overstuur uitzag. Volgens het hotelpersoneel had ‘tWitch’ ook maar één kleine tas met zich mee.

Allison Holker, de echtgenote van de Amerikaanse dj, had op haar beurt ook contact opgenomen met de politie. Ze vond het vreemd dat haar man zonder zijn wagen vertrokken was. Volgens Holker was dat niet van zijn gewoonte. Allison, met wie Stephen drie kinderen had, liet verder ook weten kapot te zijn van het nieuws. “Hij was de ruggengraat van ons gezin. Hij was de allerbeste echtgenoot en vader en hij was een inspiratie voor al zijn fans. Stephen, we houden van je. We missen je.”