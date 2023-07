Obsessie voor snoep, maar tóch een spierbundel: dankzij dit exacte regime werd Ryan Gosling de perfecte Ken

Celebrities KIJK. Taylor Swift-fans nemen al zingend vertraagd vliegtuig over: “Stel je voor dat je geen fan bent en hoort deze onzin”

Wat zou jij doen, moest je in een overvol vliegtuig vol zingende Taylor Swift-fans belanden? Een concert van Swifts ‘Eras Tour’ in Denver lokte heel veel fans uit Salt Lake City. Na het optreden had hun vlucht vertraging en de meeste mensen wilden duidelijk dat het concert nog even doorging. Ze vonden er niets beter op dan ‘Love Story’ luidkeels mee te zingen. Er zaten heel wat fans met merchandise van Swift op het vliegtuig, dus sloeg het meteen aan. Zelfs het personeel deed mee.