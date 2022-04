Obama's verbreken exclusieve deal met Spotify

Celebrities De best betaalde producers: alles wat ‘muurbloem­pje’ Shonda Rhimes aanraakt, verandert in goud

Met een exclusieve Netflix-deal ter waarde van minstens 150 miljoen dollar tilde ‘Grey’s Anatomy’-bedenkster Shonda Rhimes (52) vijf jaar geleden het adagium ‘there’s no business like showbusiness’ nog een trapje hoger. De Afro-Amerikaanse single mama van drie, die van nature al even introvert als eigenzinnig is, slaagde er met haar productiehuis Shondaland in om een indrukwekkend én baanbrekend tv-imperium uit te bouwen. Recente kleppers als ‘Bridgerton' en ‘Inventing Anna’ dikken haar diepe schatkist nog wat aan, maar elk succes heeft zijn keerzijde. “In mijn somberste uren heeft het schrijven van Cristina Yang me kracht gegeven.”

