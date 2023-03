Nu zijn wereldtournee definitief van de baan is: de vele gezondheidsproblemen van Justin Bieber

Celebrities Kim Kardashian gespot tijdens opnames van James Cordens Carpool Karaoke

Ze mag dan wel geen zangeres zijn, maar het ziet ernaar uit dat Kim Kardashian (44) straks haar opwachting maakt in James Cordens Carpool Karaoke. De 44-jarige talkshowhost geeft binnenkort de brui aan zijn ‘Late Late Show’, maar Corden is duidelijk niet van plan om stilletjes te vertrekken. Het is namelijk zeer duidelijk dat de Brit nog een reeks verrassingen in petto heeft voor zijn fans.