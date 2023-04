Nu vallen alle puzzelstukjes in elkaar: alle hints die Taylor Swift gaf om aan te geven dat ze uit elkaar was met Joe Alwyn

CelebritiesNa zes jaar is Taylor Swift uit elkaar met haar vriend - en volgens geruchten zelfs verloofde - Joe Alwyn. Volgens oplettende fans probeert Taylor ons dat echter al een hele tijd te vertellen. Zoals van het van haar gewoon zijn, dropte ze cryptische hints, die pas duidelijk werden toen het nieuws over haar breuk wereldkundig werd gemaakt.

Ze scheert momenteel hoge toppen met haar ‘Eras Tour’, maar privé gaat het iets minder. Op 8 april raakte bekend dat Taylor Swift uit elkaar is met de Britse acteur Joe Alwyn. Maar lang daarvoor al zou de zangeres hints hebben gegeven over haar liefdesleven, zo hebben oplettende fans opgemerkt.

Verandering in de setlist

“Op 31 maart zong ze voor het eerst in haar leven haar nummer ‘The 1' live”, schrijft iemand op Twitter. “Dat gaat over iemand die een breuk met een potentiële soulmate aan het verwerken is. ‘Het zou zo leuk geweest zijn als jij de ware was’, luidt de tekst. En het meest opvallend: dat nummer zong ze ter vervanging van het liedje ‘Invisible String’. Dat gaat dan weer over hoe ze Joe Alwyn ontmoette, en hoe ze voor elkaar bestemd waren. Ze schakelde over van een vrolijk liefdesliedje tot een break up-song, en we hadden niets door tot het nieuws over haar breuk slechts een paar dagen later in de media verscheen!”

Huilen op het podium

Daarnaast zou Taylor tijdens haar tour enkele keren gehuild hebben op het podium, voornamelijk tijdens liedjes die sterk met Joe verbonden waren. Zo kon ze haar tranen niet bedwingen tijdens ‘Champagne Problems’, een nummer dat ze samen met Alwyn schreef, en waarvan hij in het verleden heeft gezegd dat het zijn favoriete Taylor Swift-nummer was.

Fans speculeren nu dat het nummer refereert naar problemen in hun eigen relatie. In haar documentaire ‘Miss Americana’ werd Swift namelijk gespot met een ongebruikelijk grote ring aan haar vinger. Het gerucht gaat sindsdien dat ze stiekem verloofd was met Alwyn, of dat ze zelfs in het geheim getrouwd waren. Eén van haar meest recente nummers ‘Bigger Than The Whole Sky’ lijkt ook te verwijzen naar een miskraam, wat een teken kan zijn dat de twee aan kinderen dachten.

‘Chapagne Problems’ verhaalt echter over een koppel waarvan de man zich erg graag wil verloven, maar de vrouw beseft dat ze helemaal niet met hem wil trouwen, op het moment dat ze de ring ziet. Taylor begon op het podium te huilen op het exacte moment dat ze de lyric: “Ik was er nooit klaar voor, dus ik keek toe hoe je vertrok”, zong.

Later, op haar nieuwe album ‘Midnights’, zingt Taylor het liedje ‘Midnight Rain’. Ook dat lijkt te gaan over haar breuk met Joe, en is misschien wel expliciet geschreven met hem in het achterhoofd. “Hij was zonneschijn, ik was regen om middernacht. Hij wilde het comfortabel hebben, ik wilde de pijn voelen. Hij wilde een bruid, maar ik was mijn eigen naam aan het maken”, klinkt het.

“Misschien wilde Joe erg graag met haar trouwen, maar wilde zij nog niet”, speculeert iemand op Twitter. “En wie weet zijn ze daarom uit elkaar gegaan.”

Verstopte boodschap in videoclip

Of het hier echt om een boodschap gaat, is twijfelachtig. Maar het is op z’n minst opmerkelijk. In haar laatste nieuwe videoclip, voor het nummer ‘Lavender Haze’, is op exact 48 seconden te zien hoe Taylor een lucifer aansteekt. Zo symboliseert ze dat er iets ‘opgeblazen’ zal worden.

Het nieuws over haar breuk met Alwyn verscheen op 8 april 2023. In Amerikaanse vorm wordt die datum als 4/8 geschreven: 48 dus. “Niet te geloven, ze heeft haar eigen breuk voorspeld!”, klinkt het op sociale media.

Niet aanwezig op concerten

Het was verschillende media al opgevallen dat Alwyn de laatste tijd niet meer bij concerten van de Amerikaanse singer-songwriter aanwezig was. Joe kwam in het verleden regelmatig kijken bij de shows van zijn (toenmalige) lief.

Dat zorgde niet meteen voor blinde paniek, de twee waren namelijk sowieso zelden samen in het openbaar te zien. Het paar hield hun relatie liever privé. Alwyn en Swift zouden wel als vrienden uit elkaar zijn gegaan. De relatie met Alwyn was Swifts stabielste verhouding sinds de zangeres doorbrak. Daarvoor had ze relaties met onder meer zanger Harry Styles, acteur Jake Gyllenhaal en producer Calvin Harris.

