Nu hij voor het eerst in jaren wordt gezien: wat is er gebeurd met de 'beruchte' broer van Angelina Jolie?

Hoewel hij als zoon van Oscarwinnaar Jon Voight (82) en broer van Angelina Jolie (45) in de spotlights opgroeide, lijkt James zich doelbewust al decennia lang ver op de achtergrond te houden. Een gevolg van de beruchte mediastorm waar hij in 2000 in terechtkwam door publiekelijk te zoenen met zijn zus?

Volgens Daily Mail werd James Haven samen met zijn vriendin Ashley Reign, die karatelessen geeft en met wie hij sinds 2011 samen is, gezien in de buurt van haar appartement in de San Fernando Valley in Los Angeles, dat ze voor 1.200 euro per maand huren. James was echter niet voorbereid op de komst van paparazzi en deed er volgens de Britse krant alles aan incognito en zo onopvallend mogelijk zijn activiteiten voort te zetten. Hij droeg niet alleen een gezichtsmasker en een muts, maar zette ook de hele dag én avond lang een zonnebril op.

James stond de fotograaf niet te woord, al liet zijn entourage optekenen dat hij en zijn vriendin sinds de uitbraak van de coronapandemie veel tijd samen doorbrengen. Een groot contrast met zijn beroemde zus: James en Angelina hebben de afgelopen jaren merkwaardig weinig tijd doorgebracht, waardoor sommigen speculeren dat het ooit zo onafscheidelijke duo ruzie heeft gehad. “Plotseling en zonder echte uitleg leek hun communicatie tot stilstand te komen”, klinkt het daarover in Daily Mail. “Hij doet zijn ding, zij doet het hare en hoewel ze vanop afstand hartelijk zijn, zie of hoor je ze niet samen. Het is duidelijk dat alleen zij weten wat er werkelijk is gebeurd, maar het is triest. En de situatie lijkt niet snel te zullen veranderen.”

James Haven werd voor het eerst in jaren weer publiekelijk gezien en gefotografeerd.

James Haven werd voor het eerst in jaren weer publiekelijk gezien en gefotografeerd.

Beruchte kus

Dat het ooit anders was, kan inderdaad niet worden ontkend. James kwam in 2000 voor het eerst écht in beeld, toen Angelina Jolie genomineerd werd voor een Oscar voor haar rol in ‘Girl, Interrupted’ en zij haar broer meenam naar de awardshow. Daar kregen de persmuskieten waar voor hun geld: Angelina won de prijs en tijdens haar dankwoord uitte ze de liefde voor haar broer, wat de wenkbrauwen meteen deed fronsen. “Ik ben in shock, ik ben zo verliefd op mijn broer op dit moment”, sprak Angelina. “Hij hield me gewoon vast en hij zei dat hij van me hield. Ik weet dat hij zo blij is voor me. En daarvoor bedank ik hem.”

Toch was het pas op de afterparty van de Oscars dat de aandacht voor James ontplofte: tijdens het feestje gaven Angelina en James elkaar een kus op de mond. Het gebeuren werd vastgelegd op foto en zag er passioneel uit, waardoor het nog diezelfde avond gonsde van de geruchten over de band tussen de actrice en haar broer. “Ik heb Angie géén tongzoen gegeven”, verdedigde James zich toen in Daily Mail. “Het was iets eenvoudigs en liefs. Ze stond op het punt naar Mexico te vertrekken voor filmopnames met Antonio Banderas. Ik feliciteerde haar met de Oscaroverwinning en gaf haar een snelle kus op de lippen. Dat werd vastgelegd en plots was het groot nieuws.”

Toch was het pas de afterparty van de Oscars die de aandacht voor James deed ontploffen: tijdens het feestje gaf Angelina haar broer een kus op de mond.

‘Schandalig!’

Na die ‘schandalige kus’ - zoals hij destijds door de tabloids werd omschreven - begon de wereld nog meer aandacht te schenken aan James Haven, wat hem net deed ‘verdwijnen’. In 2016, toen de zware scheidings- en voogdijstrijd tussen Angelina Jolie en haar ex Brad Pitt uitbrak, was Haven weer even groot nieuws, toen bleek dat hij fulltime op de kinderen van zijn beroemde zus zou gaan passen. Maar dat bleek geen succesverhaal: amper enkele maanden later werd hij “stilletjes ontslagen” en vervangen, naar verluidt omdat hij het “te overweldigend en emotioneel uitputtend” vond om dagelijks voor zes kinderen te moeten zorgen.

Hoe James tegenwoordig zijn dagen vult, is niet geheel duidelijk. Hij ontpopte zich jaren geleden tot producer en regisseur, maar ook dat liep verkeerd af. Zo werd in 2016 groots aangekondigd dat hij de fantasiefilm ‘The Last Boy’ mocht regisseren, maar wegens financiële problemen werd het hele project snel afgeblazen. Zijn laatste wapenfeit dateert intussen ook al van 2015: toen regisseerde James de korte documentaire ‘Court of Conscience’ over kindermishandeling binnen de katholieke kerk. Toch zou Haven geen druk voelen en geen geldzorgen hebben: eerder raakte bekend dat James nog steeds 10% van Jolie’s inkomsten ontvangt, iets wat hun overleden moeder, die tot aan haar dood de financiën van haar kinderen beheerde, zo liet vastleggen bij de notaris.