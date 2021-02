Nu hij optreedt tijdens Super Bowl: The Weeknd verklaart gezicht vol kneuzingen en verband

CelebritiesWat is er aan de hand met The Weeknd? Die vraag werd lang gesteld over Abel Tesfaye (30), zoals de zanger echt heet. Logisch ook, sinds hij eind vorig jaar meermaals verscheen met een in verband gewikkeld gezicht vol kneuzingen. In een interview met Variety geeft The Weeknd nu voor het eerst toe dat het allemaal om opgezet spel gaat.

De afgelopen maanden ging het uiterlijk van The Weeknd steeds vaker over de tongen. De bal ging aan het rollen toen zijn meest recente videoclip bij het nummer ‘Save Your Tears’ voor geschokte reacties van kijkers en luisteraars zorgde. In de clip is de zanger haast onherkenbaar omdat hij flink aan zijn gezicht zou hebben gesleuteld. Maar volgens Entertainment Tonight ging het om een nepgezicht, al had niet iedereen dat dus meteen door.

De geruchten gingen evenwel niet liggen, integendeel. Want tijdens de American Music Awards verscheen The Weeknd ook met een gekneusd gezicht - en volledig verpakt in verband - op het podium. De zanger won tijdens de prijsuitreiking de award voor ‘Beste Soul/R&B-album’ voor zijn album ‘After Hours’ en trad daarna ook op met zijn ‘verwonde’ gezicht. Het zorgde voor heel wat ongeruste reacties, al geeft de Canadese artiest nu toe dat het om een geënsceneerde situatie ging.

In een interview met Variety zegt The Weeknd dat hij met zijn look wilde aantonen hoe oppervlakkig de Hollywood-wereld kan zijn. Zijn eigen uiterlijk kan hem naar eigen zeggen niets schelen, maar dat is voor talloze sterren een heel ander verhaal. “Het verband rond mijn hoofd reflecteert de absurde cultuur van Hollywood-beroemdheden en mensen die zichzelf manipuleren voor de meest oppervlakkige redenen, zoals om te behagen en gevalideerd te worden”, legt hij uit. “Je zou kunnen aannemen dat aantrekkelijk zijn niet belangrijk voor mij is, maar een boeiend verhaal wel. Waarom zou ik niet spelen met mijn personage en als artiest? Ik laat lijnen vervagen en vervormen.”

(lees verder onder de foto)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

5 miljoen eigen budget

The Weeknd geeft dus toe dat het om een ‘rol’ gaat, die in het leven werd geroepen om zijn album ‘After Hours’ onder de aandacht te brengen. En dat loont blijkbaar, want de zanger staat zondag op het podium tijdens de pauze bij de Amerikaanse Super Bowl. De 30-jarige zanger spendeert maar liefst 5 miljoen euro van zijn eigen vermogen aan de show, die in de Verenigde Staten zo’n beetje het grootste evenement is dat een artiest op commercieel gebied kan bereiken.

Volgens Wassim ‘Sal’ Slaiby, de manager van The Weeknd, wil de zanger zijn eigen geld in de show steken om het publiek op een spektakel te trakteren. “Het moet een cinematische show worden, iets wat nooit eerder gedaan is tijdens de Super Bowl”, zegt hij. The Weeknd wil nog niet bekendmaken welke nummers hij gaat zingen en waaraan zijn miljoenen precies besteed worden. Mogelijk zal hij ook dan met een verrassend of merkwaardig uiterlijk op het toneel verschijnen.

Wat betreft kijkcijfers staat The Weeknd voor een flinke klus. Tijdens de editie van 2020 trokken Jennifer Lopez en Shakira maar liefst 102 miljoen kijkers.