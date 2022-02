Nu Cristiano Ronaldo de 400 miljoen aantikt: deze celebs hebben de meeste volgers op Instagram

Instagram

Eerlijk is eerlijk, ondanks dat het hier niet om een persoon gaat, verdient het wel een eervolle vermelding. Het Instagramaccount van Instagram zelf is momenteel het meest gevolgde account op het platform. Met 473 miljoen volgers laat het zelfs Cristiano Ronaldo nog ver achter zich. Op het account worden vooral foto’s en videos gepost die andere gebruikers eerder al deelden.

1. Cristiano Ronaldo - 405 miljoen volgers

2. Kylie Jenner - 313 miljoen volgers

3. Lionel Messi - 308 miljoen volgers

4. Dwayne ‘The Rock’ Johnson - 299 miljoen volgers

5. Selena Gomez - 298 miljoen volgers

Selena Gomez moet nipt tevreden zijn met de vijfde plaats. Met slechts een miljoen volgers minder zit ze The Rock op de hielen. De zangeres en actrice post vooral foto’s en videos van haar muziek en acteerrollen, al heeft ze natuurlijk al lang een trouwe fanbase. In 2016 was zij nog de meest gevolgde persoon op het sociale media-kanaal.

6. Ariana Grande - 296 miljoen volgers

7. Kim Kardashian - 287 miljoen volgers

De tweede uit de familie Kardashian - Jenner die een plekje weet te bemachtigen in de top tien. ‘Keeping Up With The Kardashians’ is dan wel gedaan, dat betekent niet dat Kim haar volgers geen blik meer gunt in haar leven van glitter, glamour en opnieuw zoals halfzus Kylie Jenner: heel wat luxe.