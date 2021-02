Nog meer onthullingen in aanloop van docu rond Billie Eilish: depressie, zelfverminking en geheim lief

Meer en meer details raken nu al bekend van wat we te zien zullen krijgen in de docu. Zo zou Billie tegen het einde van de film onthullen hoe donker het voor haar is geworden. “Om eerlijk te zijn, ik dacht niet dat ik deze leeftijd zou halen”, zegt Eilish, die begon te worstelen met een depressie nadat een ernstige heupblessure haar dwong te stoppen met dansen toen ze dertien was. “Ik had op sommige plaatsen scheermesjes verstopt en pleisters in een klein hoekje van mijn kamer. En ik had altijd pleisters om mijn polsen. Ik sloot mezelf letterlijk op in de badkamer en liet mezelf bloeden omdat ik dacht dat ik het verdiende.”