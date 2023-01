Nog meer luiers voor Alec Baldwin (64): de kersverse vader wordt nu ook opa

Het toekomstige kindje wordt het eerste kleinkind van Irelands vader Alec Baldwin, die Ireland deelt met zijn eerste vrouw Kim Basinger. Alec zelf is nog maar net vader geworden van zijn zevende kindje met zijn huidige vrouw Hilaria. Maar dat zal waarschijnlijk wel hun laatste zijn. Hilaria merkte in een recent interview met Extra namelijk op dat ze haar man wil laten steriliseren. “Hopelijk zijn we klaar met het krijgen van kinderen”, waarbij ze een knipgebaar maakte.

De uitspraak van Hilaria kwam niet als een donderslag bij heldere hemel. Het gaat namelijk al een tijd niet zo goed tussen haar en Alec Baldwin. De aanleiding voor hun problemen is de fatale schietpartij op de set van ‘Rust’ in 2021. Zo schoot de acteur cameravrouw Halyana Hutchins neer met een rekwisiet vanop de set van de film. Het rekwisiet, een geweer, was gevuld met échte kogels en ging af toen Baldwin in zijn rol de trekker overhaalde. “We zijn niet oké, we kunnen niet oké zijn. Niemand is oké”, vertede Hilaria met tranen in haar ogen aan Extra. “Het was een tragedie die niemand zich ooit had kunnen voorstellen”, besloot ze vervolgens.