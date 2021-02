Nog geen plannen voor Valentijn in lockdown? Laat je inspireren door deze celebs: “We huren een babysit in, ook al kunnen we nergens naartoe”

CelebritiesHoewel celebs zich doorgaans nogal graag uitsloven met Valentijn, moeten ook zij het door de wereldwijde pandemie met véél minder doen dit jaar. Op de filmset, in de auto of bij de mama: dit zijn de plannen van de rich & famous.

Jared Leto

“Ik ga mijn mama verrassen met een héél mooi Valentijnscadeau. Ik bezorg haar elk jaar een grote bos bloemen en ik zou die ook dit jaar persoonlijk aan haar willen afgeven. Mijn mama staat altijd helemaal bovenaan mijn lijstje wanneer het op Valentijn aankomt, maar ik heb haar door de lockdown het voorbije jaar veel te weinig gezien. Ik hoop echt dat ik dat op 14 februari toch iets of wat kan goedmaken.”

Priyanka Chopra en Nick Jonas

Priyanka: “Ik ga op de filmset staan, dus ik ga er van uit dat de romantiek ver te zoeken zal zijn. Mijn echtgenoot (Nick Jonas, red.) is trouwens de meest romantische van ons twee, dus wie weet heeft hij wel een kleine verrassing voor mij in petto? Laat het bij deze in elk geval een hint naar hem toe zijn.”

Denzel Washington

“Ik ga het dit jaar helaas te druk hebben om Valentijn te vieren. Ik zit in New York op locatie waar ik een nieuwe film aan het regisseren ben, terwijl mijn vrouw gewoon thuis in Los Angeles zal zijn.”

Neil Patrick Harris

“Het enige dat ik weet is dat ik iets voor mijn man heb gekocht en dat mijn man iets voor mij heeft gekocht, maar echte Valentijnsplannen hebben we niet echt. Ik heb mijn man nochtans beloofd dat ik iets romantisch voor hem ga doen. We gingen vroeger op restaurant met Valentijn, maar door omstandigheden gaan we dit jaar thuis blijven en zal ik thuis achter het fornuis staan. Ach, dat kan ook intiem zijn, nietwaar?” (lacht)

Tosca Musk (Zus van Elon)

“Mijn favoriete Valentijn was vorig jaar, toen mijn broer Kimbal één groot Valentijnsfeest had gegeven voor al zijn vrienden en familie. Het concept was nochtans heel simpel: hij wilde dat we met z’n allen samen kwamen om het leven te vieren. Het was onvergetelijk. Dit jaar vlieg ik op Valentijn naar Italië, waar ik binnenkort een nieuwe film ga regisseren. Ik ga samen met mijn kinderen een busje van Rome naar Firenze nemen, waar we hopelijk met ons drietjes een uitgebreid diner zullen hebben gevolgd door een lange wandeling. Zo zie je dat ik eigenlijk helemaal niet moeilijk ben wanneer het op Valentijnsdag aankomt. Voor mij is een etentje of een romantische film al genoeg. Zo heb ik ooit Valentijn met mijn vriendinnen gevierd door samen ‘Fifty Shades of Grey’ in de bioscoop te gaan kijken. Dat was één van de leukste avondjes ooit.”

Anne Hathaway

“Ik vrees dat een romantisch etentje er door de pandemie niet zal inzitten, maar ik denk dat we een babysit gaan inhuren zodat mijn man en ik ergens naartoe kunnen rijden. We gaan waarschijnlijk een ritje maken, wat romantische nummers afspelen en dan zo snel mogelijk naar huis rijden voordat onze kinderen ons te hard gaan missen. (lacht) Het zal er in elk geval erg ‘low key’ aan toe gaan, net zoals alle andere dingen dit jaar.”

Omar Sy uit ‘Lupin’

“Ik weet niet wat mijn vrouw Hélène dit jaar gepland heeft, en ik ben er zelf ook nog niet echt uit wat ik voor haar zal doen. Wat ik wél weet, is dat het ‘superbe’ zal zijn.” (lacht)

Kate Hudson

“Ik maak nooit grootse plannen voor Valentijn of andere feestdagen, want ik ben het type dat met Oudejaar om 23 uur al in haar bed ligt. (lacht) Misschien kunnen mijn partner en ik alle afleveringen van ‘Downton Abbey’ herbekijken… dat kan toch ook romantisch zijn? (lacht) Mijn ouders (Goldie Hawn en Kurt Russell) vieren met Valentijn trouwens hun 38 jaar samen zijn, dus die dag heeft altijd extra veel betekenis voor hen.”

Goldie Hawn en Kurt Russell

“We zijn dit weekend exact 38 jaar samen. Kurt en ik vormen al zo lang een koppel dat het voor ons niet meer zoveel uitmaakt wat we op Valentijnsdag gaan doen. De ene Valentijn was al wat spectaculairder dan de andere: zo zijn er jaren geweest dat we uitgebreid vierden, maar waren er ook jaren dat één van ons aan het werk was. Maar wij zijn allebei al blij als we Valentijn samen aan tafel kunnen vieren, met een heerlijke maaltijd en goed gezelschap.”

Leslie Mann en Judd Apatow

“Mijn man en ik verblijven voor opnames een tijdje in Londen, dus we gaan heel waarschijnlijk met Valentijn een romantische wandeling in Hyde Park maken. Er is niet zo heel veel dat we kunnen doen, maar ik hoop wel dat Judd voor bloemen en het eten zorgt. Het is de 25ste Valentijn die we samen mogen vieren.”

Jason Segel

“Ik heb filmopnames op mijn boerderij in Ojai, dus veel Valentijn zal er niet gevierd worden. Ik vind trouwens dat er altijd veel te melig wordt gedaan rond 14 februari. Laat het voor mij maar elke dag Valentijn zijn, en niet één dag wel en 364 dagen niet.” (lacht)

Rami Malek

“‘The Little Things’ komt rond dezelfde periode uit, dus ik zou niets liever willen dan dat de mensen mijn film met Valentijn gaan kijken. (knipoogt) Maar langs de andere kant wil ik er ook voor zorgen dat ik zeker thuis ga zijn dit weekend. Het is voor acteurs vaak niet evident om de juiste balans te vinden tussen werk en privé, dus mijn vriendin (Lucy Boynton, red.) en ik vinden het belangrijk dat we allebei ons best doen om elkaar zo vaak mogelijk te zien. Gelukkig is dat dit jaar (door de pandemie) niet zo’n heel groot probleem geweest.”

Phoebe Dynevor en Regé-Jean Page uit ‘Bridgerton’

Phoebe Dynevor : “Ik ga al mijn vriendinnen opbellen om hen een fijne Valentijn te wensen om dan vervolgens in mijn eentje de hele avond op de zetel te liggen en ijs te eten. Het is zo moeilijk om dit jaar plannen te maken, want buiten een romantische film op tv is er toch helemaal niks te doen?”

Regé-Jean Page: “Ik heb de hoop op een ‘goede’ Valentijn al lang opgegeven, want zowat alle plannen die ik het voorbije jaar heb proberen te maken zijn noodgedwongen in het water gevallen.”

Jamie Dornan

“Mijn vrouw en ik hebben geen specifieke plannen met Valentijn, maar we proberen wel elke dag romantiek te zoeken in de kleine dingen. Mijn vrouw had onlangs een heel slechte nacht gehad, waardoor ik voorstelde om in de gastenkamer te gaan liggen zodat zij kon bijslapen. Ik zou dan voor de kinderen zorgen en zij moest me dan maar een berichtje sturen van zodra ze wakker was zodat ik haar koffie kon brengen. Romantiek is voor mij je ervan bewust zijn wat de ander nodig heeft en daar dan naar luisteren. Gewoon laten zien dat je om hen geeft is vaak al genoeg om iemand blij te maken.”

