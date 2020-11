Noel Gallagher sloeg 100 miljoen pond voor reünietournee Oasis af: dan maar ‘Bake Off’?

100 miljoen pond (112 miljoen euro), het is een behoorlijke som. Maar voor Noel Gallagher is het duidelijk niet voldoende om hem te overhalen nog eens met Oasis op tournee te gaan. Een domme beslissing, vindt Liam, die het aanbod wél overwoog. “Wanneer iemand je 100 miljoen pond aanbiedt om een paar optredens te doen, dan denk je er wel over na, toch? Het ging om heel wat geld. 100 miljoen pond voor een tournee, dan denk ik: ‘Ik ben geen stomkop, weet je? Ik wil daar wel een stuk van.’ Maar hij (oudere broer Noel, red.) was niet geïnteresseerd. Vraag het hem de volgende keer zelf maar. Voor honderd miljoen zou ik het wel doen ...", schudde de zanger het hoofd. “Ach ja, zeg nooit nooit." Geen reünie voor Oasis dus: “Maar wie kan het eigenlijk wat schelen", vroeg Liam zich af. “Ik weet heel zeker dat er niets meer op tafel ligt. We hebben een toffe tijd gehad. We hebben alles gedaan. Er blijft niets meer over. Helemaal niets."

Aanbod of niet, de broers kunnen nog steeds niet door een deur, gaf Liam toe. “Ik denk dat we allebei het probleem zijn, maar het probleem is dat hij ervan overtuigd is dat hij het probleem niét is. Hij denkt dat ik allebei de problemen ben. Maar dat is niet zo: ik ben de helft van het probleem, en dat moet hij toegeven. Van zodra hij wat verantwoordelijkheid neemt, kunnen we verdergaan.” Contact is er ook niet: “Ik heb hem niet gesproken. En ik denk ook niet dat dat zal gebeuren.”

‘Bake Off’?

Komiek Jon Richardson, een van de andere gasten, stelde daarop voor dat de broertjes deel zouden nemen aan het tv-programma ‘Gogglebox’ (bij ons gekend als ‘Hallo televisie’, red.) om weer dichter bij elkaar te komen. Daarop antwoordde Liam: “Misschien doen we wel ‘Bake Off’. Dan bakken we wat brood of een cake of gooien we aardbeien naar elkaar. Een slagroomgevecht, dat soort dingen. Da’s pas interessant."

Oasis ging in 2009 uit elkaar. Sindsdien gunnen de broers elkaar het licht in de ogen niet. Ze begonnen allebei een eigen muzikale carrière: Noel met z'n High Flying Birds, Liam eerst in de groep Beady Eye, daarna solo. En de jongste Gallagher mist z'n broer duidelijk niet. “Ik heb me altijd zelfverzekerd gevoeld als solo-artiest", vertelde hij. “Ik ben bang van spinnen enzo, maar verder is er niets om niet zelfverzekerd over te zijn. Het is makkelijk om mij te zijn: ik word wakker, zing m'n liedjes en zeg wat ik wil zeggen.” En hij voegde eraan toe: “Er gaan mensen zijn die geen moer om me geven. Er gaan mensen zijn die van me houden - dat is cool. Ik heb dus niets om me zorgen over te maken. Ik weet exact wie ik ben en ik weet exact wie ik niet ben."

