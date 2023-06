‘No Country for Old Men’-auteur Cormac McCarthy op 89-jarige leeftijd overleden

CELEBRITIESDe Amerikaanse schrijver Cormac McCarthy is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn uitgever. De auteur won in 2007 een Pulitzerprijs voor ‘The Road’ en schreef het boek ‘No Country for Old Men’, dat succesvol verfilmd werd.

De Amerikaanse schrijver stierf een natuurlijke dood in zijn woning in Sante Fe, in New Mexico. Dat meldt zijn uitgever Penguin Random House op basis van informatie van zijn zoon, John McCarthy. McCarthy laat twee kinderen achter.

De auteur heeft enkele klassiekers op zijn naam staan. Zoals het bekende boek ‘No Country for Old Men’ (2005), die twee jaar later verfilmd werd door de gebroeders Joel en Ethan Coen. De film kreeg vier Oscars. Daarnaast werd zijn boek ‘The Road’ bekroond met een Pulitzerprijs en tevens ook succesvol verfilmd. Zijn western ‘All the pretty horses’ won in 1992 een National Book Award. Het oeuvre van McCarthy is niet groot. Hij heeft twaalf romans, enkele toneelstukken en filmscenario’s geschreven. Zijn werken worden zeer geprezen.

Duistere kijk op de wereld

In McCarthy’s boeken staan meestal jonge mannen centraal, die door verlaten gebieden trekken en met geweld worden geconfronteerd. De schrijver had dan ook een duistere kijk op de mensheid. Zo schreef hij vaak over post-Apocalyptische toestanden. Kenners beschouwen ‘Blood Meridian, or the Evening Redness in the West’ uit 1985 als McCarthy’s hoogtepunt. Het boek kreeg een plaats op de lijst van ‘Time Magazine’ van de 100 beste Engelstalige romans die tussen 1923 en 2005 zijn verschenen. Ook in ‘No Country for Old Men’ uit 2005 gaat het veel om geweld. Het boek gaat over een man die wordt achtervolgd door een huurmoordenaar. In verschillende werken van hem kwamen onthoofdingen, verkrachtingen, brandstichtingen, necrofilie, kannibalisme en incest voor.

“Er bestaat niet zoiets als een leven zonder bloedvergieten. Ik denk dat het idee dat onze soort op één of andere manier kan worden verbeterd, dat iedereen in harmonie zou kunnen leven, een heel gevaarlijk idee is”, klonk het in 1992 bij McCarthy in een zeldzaam interview met ‘The New York Times’. De auteur was zeer teruggetrokken en leefde in zijn eigen wereld. McCarthy vermeed de schijnwerpers en gaf geen lezingen.

De schrijver kreeg bij zijn geboorte in 1933 de naam Charles. Hij studeerde twee periodes aan de Universiteit van Tennessee, maar rondde zijn studie nooit af. Wel publiceerde hij in die tijd zijn eerste verhalen. In 2022 kwamen zijn laatste twee boeken uit.

