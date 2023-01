Nikkie de Jager mag mee beslissen wie we naar het Songfestival sturen: “De magie van Måneskin, dié zoek ik”

Celebrities Al bellend klanten bedienen: Salt Bae krijgt (alweer) kritiek wegens arrogant gedrag

De internetsensatie Salt Bae krijgt weer kritiek op zijn gedrag. De Turkse kok, Nusret Gökçe (39), werd wereldberoemd door zijn speciale manier van ‘steak te bestrooien met zout’. Als je wil dat hij dat persoonlijk aan je tafel komt doen, betaal je zo’n 550 euro. Maar enkele klanten raden dat idee sterk af. Wanneer de man aan hun tafel stond, had hij geen oog voor hen en bleef hij bellen met AirPods in zijn oren. “Het personeel was heel onbeleefd en het eten was zelfs niet lekker”, vertelt de klant op sociale media. Enkele weken geleden kreeg Salt Bae al kritiek op zijn gedrag tijdens de finale van het WK voetbal in Qatar. Hij stond na de winst van Argentinië mee op het voetbalveld en raakte de trofee aan, wat eigenlijk niet door de beugel kan.

29 december