Nieuwe vriendin van Kanye West schrijft blog over hun date: “Ik was echt onder de indruk”

CelebritiesHet is officieel. Kanye - Ye - West (44) en Julia Fox (31) zijn een koppel. De twee werden in de afgelopen dagen al verschillende keren op date gespot. Ondertussen heeft de Amerikaanse actrice ook een blogpost geschreven over één van hun afspraakjes. “Het was de droom van elke vrouw.”

Fox leerde de Amerikaanse rapper kennen op oudejaarsavond in Miami. Volgens Julia was er meteen sprake van een goede klik. Daarnaast omschrijft ze Ye in haar blog ook als een optimistisch iemand. “Dankzij hem hebben mijn vrienden en ik de hele avond zitten lachen en dansen. Hij heeft een hele vrolijke energie en het is leuk om in zijn buurt te vertoeven”, aldus Julia in haar artikel op Interview Magazine.

Julia en Kanye konden duidelijk ook maar moeilijk afscheid nemen van elkaar. In haar blog vertelt ze hoe ze nadien naar New York City vlogen om er vervolgens naar ‘Slave Play’ te gaan kijken. “Zijn vliegtuig is geland om 18u00 en het toneelstuk begon om 19u00. Hij was geen minuut te laat, dus ik was behoorlijk onder de indruk.” Na de voorstelling gingen de twee nog een hapje eten. Ze kozen voor Carbone, één van Julia’s favoriete restaurants.

Avond vol verrassingen

Eenmaal aangekomen bij het restaurant had Ye een verrassing voor zijn nieuwe vlam. Zo regisseerde hij een volledige fotoshoot voor Julia en dat terwijl andere mensen er aan het eten waren. “Iedereen was er dol op en ze moedigden ons de hele tijd aan.” Maar de Amerikaanse rapper had duidelijk nog meer in petto voor Julia. Na hun etentje nam hij haar mee naar een hotel. Eenmaal aangekomen in de suite kon de actrice haar ogen niet geloven. “Overal hingen er kleren. Het was de droom van elke vrouw. Ik weet niet hoe hij het gedaan heeft, maar ik was er echt ondersteboven van.”

De romance tussen Kanye en Julia is dus goed begonnen. De Amerikaanse actrice kijkt ook duidelijk uit naar de toekomst. “Alles tussen ons voelt gewoon zo natuurlijk aan. Ik heb geen idee welke kant het zal opgaan, maar als dit een indicatie is voor de toekomst… dan kan ik er alleen maar ten volle van genieten.”

