Nieuwe vlam van Brad Pitt wordt geteisterd door dezelfde demonen: “Ik volg nog steeds zware therapie”

Whoopi Goldberg geschorst na controver­siële opmerkin­gen over Holocaust

De Amerikaanse zender ABC News heeft actrice Whoopi Goldberg (66) voor veertien dagen geschorst voor haar omstreden uitspraken over de Holocaust. “Hoewel Whoopi sorry heeft gezegd, heb ik haar gevraagd om tijd te nemen om na te denken over de dingen die ze heeft gezegd”, laat de voorzitter van ABC News weten. Goldberg zal twee weken niet te zien zijn in ‘The View’, de talkshow waarvan ze medepresentatrice is.

2 februari