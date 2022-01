Nieuwe updates in rechtszaak tussen Rob Kardashian en zijn ex Blac Chyna

Chyna’s advocaat, Lynne Ciani, vertelde aan Page Six dat ze “zeer verheugd zijn om aan te kondigen” dat Chyna Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kris Jenner en Kylie Jenner zal kunnen ondervragen omdat de rechtbank “overeengekomen” is dat zij “niet boven de wet staan”.

Bronnen aan de kant van de Kardashians vertelden echter aan Page Six dat Chyna oorspronkelijk verzocht om elk van de Kardashian-Jenners zeven uur te verhoren, maar de rechtbank heeft dat verzoek niet ingelost en kende slechts twee uur per persoon toe: “We zijn blij dat de rechtbank de duur van de verhoren heeft beperkt om de last voor de zeer drukke leden van de familie te minimaliseren,” vertelde Michael Rhodes, raadsman van de familie Kardashian-Jenner, aan Page Six in een verklaring.

Rob klaagde Blac in september 2017 aan omdat zij hem had proberen wurgen met een iPhone-oplaadkabel nadat ze drugs had genomen en veel alcohol had gedronken. Kardashian zei destijds dat hij in staat was om te ontsnappen, maar hij beweerde dat zijn ex-verloofde hem herhaaldelijk in het gezicht en op het hoofd had geslagen. Hij beweerde dat hij verwondingen aan zijn nek had opgelopen, die hij op sociale media toonde. Chyna heeft zijn beschuldigingen altijd heftig ontkend. Rob en Chyna hebben samen een dochter, de 5-jarige Dream Kardashian.

In april 2020 zei Blac nog dat ze “overweldigend bewijs” had dat zou aantonen dat ze Rob nooit heeft mishandeld. Ze beweerde dat ze een rapport uit 2016 had verkregen van het Los Angeles Department of Children and Family Services dat het incident tussen het voormalige koppel onderzocht. Daarin zou Kardashian hebben toegegeven dat Chyna hem nooit heeft geslagen. Ze hoopte dat het bewijs genoeg zou zijn om Rob’s rechtszaak te laten verwerpen, maar een rechter was het daar niet mee eens. De rechtszaak gaat 23 februari van start.

