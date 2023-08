Nieuwe slangensoort vernoemd naar ‘Indiana Jones’-acteur Harrison Ford

De slang is licht-geelbruin met zwarte vlekken, een zwarte buik en een verticale streep over zijn koperkleurige oog. De ontdekking is een samenwerking tussen onderzoekers uit Peru en de Verenigde Staten en die bracht in mei 2022 slechts één mannetjesslang aan het licht, toen deze aan het zonnebaden was in een moeras in Otishi National Park in Peru. Opmerkelijk: Indy gaat aan het begin van de ‘Indiana Jones’-film ‘Raiders of the Lost Ark’ naar de Chachapoyatempel in Peru.