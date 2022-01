Nieuwe relatie Kanye West is ‘niet serieus’: “Julia Fox is zijn persoonlijke muze”

Celebrities BINNENKIJ­KEN. Iemand acht badkamers nodig? The Weeknd verkoopt penthouse in Los Angeles voor 20 miljoen euro

Wie op zoek is naar een luxueuze woning in Los Angeles en een grote smak geld op z’n bankrekening heeft staan, heeft geluk. The Weeknd (31) verkoopt zijn penthouse dat gevuld is met kunst. De Canadese zanger, die in het echt door het leven gaat als Abel Tesfaye, vraagt maar liefst 22,5 miljoen dollar (19,9 miljoen euro) voor het pand.

