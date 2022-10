Nieuwe rechtszaak tegen veroordeelde filmproducent Harvey Weinstein start in Los Angeles

Het is het tweede proces tegen de voormalige Hollywood-topman. Weinstein zit namelijk al sinds februari 2020 opgesloten in de gevangenis. Hij werd destijds veroordeeld voor aanranding en verkrachting. Vorig jaar, een jaar na zijn veroordeling, werd Weinstein uitgeleverd aan Californië om te worden geconfronteerd met elf extra aanklachten. Het ging toen over aanvallen die zich afspeelden tussen 2004 en 2013. Weinstein zou de slachtoffers gewelddadig hebben verkracht en gedwongen tot orale copulatie en seksuele penetratie.

Hoewel Weinstein na zijn veroordeling in 2020 waarschijnlijk de rest van zijn leven in de gevangenis zal doorbrengen, is deze nieuwe rechtszaak volgens Jamie White, een advocaat die ooit seksueel misbruiker Larry Nassar vertegenwoordigde, allesbehalve onbelangrijk. Het is namelijk noodzakelijk dat er een verantwoording wordt afgelegd voor de slachtoffers, zegt hij. Daarmee is Gloria Allred, advocate van de vrouwelijke slachtoffers, het eens: “Er is geen limiet aan het aantal vervolgingen die gepast zijn, zolang er voldoende bewijs is om de beklaagde zich te laten verantwoorden tegenover de slachtoffers.” Ze voegt toe: “Het draait allemaal om de zoektocht naar gerechtigheid voor de vrouwen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Actrice Louisette Geis die samen met een groep vrouwen beschuldigingen uitspreekt tegenover Weinstein. © AP

Start van #MeToo

Het nieuwe proces tegen Weinstein vindt exact een half decennium na de eerste meldingen over zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag plaats. Beschuldigingen die een ​​beweging op gang brachten waardoor vrouwen over de hele wereld naar voren kwamen over het misbruik dat ze hebben ondergaan door toedoen van machtige mannen, genaamd de ‘#MeToo’-beweging. Zo kwamen na de eerste meldingen meer dan 90 vrouwen naar voren met beschuldigingen tegenover Weinsteins ongepaste gedrag en seksueel geweld. De getuigenissen gingen zelfs terug tot incidenten in de jaren 70.

Toch houdt Weinstein zijn onschuld nog altijd vol. Hij probeerde onlangs zelfs zijn veroordeling in New York ongedaan te maken. Maar een panel van vijf rechters handhaafde de uitspraak. Desalniettemin heeft het hoogste gerechtshof van de staat hem wel toegestaan om in beroep te gaan tegen de veroordeling.

BEKIJK OOK:

Video over Weinstein die in 2020 veroordeeld werd voor verkrachting:

LEES OOK: