Nieuwe rechtszaak tegen R. Kelly begint volgende zomer

De Amerikaanse zanger heeft vrouwen en meisjes seksueel misbruikt en laten misbruiken. R.Kelly zou zijn beroemdheid hebben ingezet om de vrouwen en meisjes te beïnvloeden. De artiest werd vorige maand door de rechtbank in New York over de hele lijn schuldig bevonden aan negen aanklachten, waaronder mensenhandel, ontvoering, afpersing en seksuele uitbuiting van minderjarigen. “Hij was het meesterbrein achter een netwerk dat meisjes, jongens en vrouwen versierde en vervolgens misbruikte”, klonk het tijdens de slotpleidooien. “Het ergste roofdier dat ik ooit zag.”

Niet alleen in New York, maar ook in Chicago moet de zanger terechtstaan. Die zaak kan pas beginnen als het proces dat tegen hem loopt in New York is afgerond. Welke straf hij krijgt, hoort R. Kelly pas begin mei.

De 54-jarige R. Kelly staat ook nog een proces in de staat Illinois te wachten. Mogelijk gaat de zanger levenslang de gevangenis in. Hij zit al sinds 2019 vast, toen hij werd opgepakt in Chicago. In juni werd hij overgebracht naar de gevangenis in Brooklyn.

