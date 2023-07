Nieuwe huiszoeking in onderzoek naar de moord op Tupac Shakur: agenten zochten soort van ‘trofee’

In een statement bevestigde de politie van Las Vegas dat er om een nieuw huiszoekingsbevel gevraagd was. “Momenteel kunnen we hier echter niet verder op reageren”, klinkt het verder nog in de verklaring. Wat wel zeker, is dat de woning vlakbij Tupacs moordplaats ligt. Maandagavond werd de woonplaats uiteindelijk grondig doorzocht door enkele detectives. Volgens een bron waren agenten op zoek naar een soort van “trofee”. “In dergelijke milieus is het normaal dat gangsters een soort van trofee of aandenken bijhouden”, aldus een insider in een reactie aan ‘The Sun’. “Er kunnen dus items liggen die wellicht relevant kunnen zijn”. Verder raakte er ook nog bekend dat de woning in kwestie eigendom is van Paula Clemons. Die laatste is de echtgenote van Keefe D, de oom van Orlando Anderson. Verschillende mensen denken tot op de dag van vandaag nog steeds dat Anderson de schutter is. Of de politie ook effectief iets gevonden heeft tijdens de huiszoeking is niet bekend.

Vermiste objecten

Als het op de moord van Tupac aankomt, zijn er nog steeds twee ‘items’ die vermist zijn: het pistool waar de Amerikaanse rapper mee neergeschoten is en de witte Cadillac. Keefe D onthulde eerder al in de Netflixdocu ‘Unsolved’ dat hij samen met Terrence Brown, Orlando Anderson en DeAndre Smith in de witte Cadillac zat op het moment dat de schietpartij op Tupacs wagen begon. De auto is echter nooit teruggevonden.

En ook het wapen is nog steeds spoorloos. In 1998 werd er wel een revolver gevonden ergens in een achtertuin in Compton, Californië. Aanvankelijk ging men ervan uit dat het om het moordwapen ging, maar na verschillende onderzoeken bleek dit uiteindelijk toch niet het geval te zijn. Het wapen in kwestie werd op zijn beurt vernietigd, maar het echte moordwapen is dus nog steeds altijd vermist. “Het zou een grote stap zijn als ze het wapen zouden vinden”, klinkt het verder nog in ‘The Sun’. “Zelfs de huls van een kogel zou relevant zijn.”

Hollywood Walk of Fame

Tupac Shakur is op 7 september 1996 overleden op 25-jarige leeftijd. De dood van de Amerikaanse rapper werd door zowel de politie van Las Vegas als die van Los Angeles onderzocht, maar een dader werd nooit gevonden.

KIJK. Tupac krijgt postuum ster op Hollywood Walk of Fame.

Vorige maand nog kreeg Shakur een ster op de Hollywood Walk of Fame. Het monument werd onthuld door zijn zus, die haar tranen niet inhield terwijl ze de carrière van haar overleden broer herdacht. Daarnaast was de rapper onlangs ook nog het onderwerp van een nieuwe FX-serie ‘Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur’. De reeks is een project van regisseur Allen Hughes en focust zich op Tupacs relatie met zijn moeder.

