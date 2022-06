Nieuw koppel? Dua Lipa en 'Élite'-acteur Arón Piper samen 'betrapt' in Spaanse nachtclub

Dua Lipa verblijft enkele dagen in de Spaanse hoofdstad, waar ze een optreden gaf in het Wizink Center in Madrid. Nadien had de wereldster duidelijk zin om de stad te verkennen en te feesten, al deed ze dat dus niet alleen. Samen met Arón Piper, onder meer bekend van de Netflix-reeks ‘Élite’, trok ze naar een nachtclub in het centrum. Volgens hun fans genoten ze tot in de vroege uurtjes van de muziek in de discotheek én van elkaar.