Nieuw boek ontleedt het netwerk rond seksueel roofdier Jeffrey Epstein: “Hij huurde ex-agenten in om de meisjes bang te maken”

De arrestatie van Jeffrey Epstein in juli 2019 zorgde niet enkel in de Verenigde Staten maar in de hele wereld voor ophef, niet enkel omdat de man werd opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van minderjarigen, ook omdat hij steenrijk was en gelinkt werd aan tal van rijke en machtige mensen, waaronder de Amerikaanse ex-president Bill Clinton, huidig president Donald Trump en de Britse prins Andrew. Of zij of enkelen van hen meededen aan zijn praktijken, is nog een andere vraag, maar gezien de status van velen uit Epsteins sociale en professionele netwerk, werd toen al door sommigen, waaronder enkele slachtoffers, voorspeld dat hem geen lang leven meer zou beschoren zijn. Zij kregen gelijk. Op 10 augustus 2019 werd Jeffrey Epstein dood gevonden in zijn cel. Officieel gaat het om een zelfdoding, maar de twijfels zijn er met de tijd niet minder op geworden. En met reden, zoals Barry Levine in zijn boek ‘De Spin’ uitlegt. Levine schreef overigens eerder al het beruchte boek ‘All the President’s Women’, over het seksuele gedrag van Donald Trump.