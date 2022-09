“Niet refreshen, gewoon beurt afwachten”: zo kom jij nog aan een ticket voor Harry Styles

CelebritiesVanochtend vlogen de eerste tickets voor het Harry Styles-concert van 24 juni 2023 in het festivalpark van Werchter de deur uit. Het was een groot succes, om niet te spreken van een kleine online stormloop. Maar geen nood! Want wie nog geen ticket heeft kunnen bemachtigen, heeft morgenvroeg om 10 uur nog een kans.

Vanochtend konden Harry Styles-fans voor het eerst hun kans wagen op het bemachtigen van een ticket voor Styles’ Werchter-concert in 2023. Al was dat uitsluitend voor de gelukkigen met voorverkoop-toegang. Volgens Nele Bigaré, persverantwoordelijke van Live Nation, verliep de ticketverkoop tot nu toe zeer goed: “Alles is best vlot verlopen tot nog toe. Ticketmaster heeft het systeem met wachtrij goed uitgewerkt.”

Wie nog geen ticket kon bemachtigen, krijgt zeker nog een kans. Want morgenochtend om 10 uur worden tickets in alle categorieën opnieuw beschikbaar. Nele Bigaré gaf daarbij ook enkele tips aan de Harry Styles-fans, om zeker aan een ticket te raken: “Ik raad iedereen aan om een account aan te maken op Ticketmaster, dat vereenvoudigt het bestelproces. Ten tweede is het bij uitverkoop ook altijd nuttig en zinvol om je op de wachtlijst te registreren. Er komen vaak nog tickets vrij, ten gevolge van bestellingen die onbetaald blijven. Die worden dan vervolgens aangeboden aan wie op de wachtlijst geregistreerd staat”, vertelde ze. Ook benadrukte Bigaré dat je best tickets koopt via de officiële weg en niet via derden. Maar bovenal is het belangrijk om gewoon je beurt af te wachten en niet te refreshen wanneer je in de wachtrij staat voor een ticket.

Het is de tweede keer dat Harry Styles met zijn Love On Tour halt houdt in ons land. In juli dit jaar stond Harry al eens in het Sportpaleis. Het ging toen om tourtickets die nog vóór de start van de coronacrisis in verkoop gingen. Maar op 24 juni 2023 mogen we hem dus opnieuw verwelkomen. En dat de tickets voor het concert de deur uitvliegen, komt niet als een verrassing. Harry Styles-fans zijn namelijk in grote getale aanwezig in België. Tijdens zijn doortocht eerder dit jaar, stonden zijn aanbidders al een dag op voorhand te kamperen voor de deuren van het Sportpaleis. Alles om hun idool van dichtbij te zien.

Tickets voor het concert in het Festivalpark in Werchter zijn vanaf vrijdag 2 september om 10u te koop via ticketmaster.be. Een general admission ticket kost 95 euro. Een kaartje voor de Front Circle kost 120 euro. Een ticket in één van de pods voor het podium kost 159 euro. Deze ticketprijzen zijn inclusief servicekosten, mobiliteitsbijdrage en liefdadigheidsbijdrage. Uitgebreide info op https://nl.livenation.be/harrystyles.

