Niet meer The Weeknd, maar Abel Tesfaye: Canadese zanger bergt artiestennaam op

CELEBRITIESHet einde van een tijdperk is aangebroken. The Weeknd (33) heeft zijn artiestennaam op sociale media weggehaald. En daarmee lijkt de Canadese zanger officieel afscheid te nemen van zijn alter ego. Vanaf nu omarmt de artiest zijn echte naam: Abel Makkonen Tesfaye.

Zeg niet langer The Weeknd, maar Abel Tesfaye. Op Instagram en Twitter is de artiestennaam van de Canadese zanger weggehaald. De identiteit van The Weeknd wordt dan ook verleden tijd. “Ik ben klaar om The Weeknd achter mij te laten", liet hij eerder deze maand vallen in een interview.

Toch komt er nog één laatste album onder het alter ego van The Weeknd. “Het album waar ik nu aan werk is waarschijnlijk een afsluitende knaller voor The Weeknd”, vertelde hij. “Dat is iets wat ik moet doen. Als The Weeknd heb ik alles gedaan wat ik kon.”

Populairste artiest ter wereld

Onder de naam The Weeknd boekt de zanger aan de lopende band succes. Zo werd hij in maart uitgeroepen tot populairste artiest van de wereld door Guinness World Records. De eretitel heeft hij niet alleen te danken aan de nummer één-singles in de hitparades, maar ook aan zijn grote succes op Spotify. De zanger domineert het streamingplatform met maandelijks 111 miljoen mensen die naar zijn muziek luisteren. Abel is de enige artiest de kaap van 100 miljoen luisteraars weet te overstijgen. Momenteel staat Miley Cyrus op de tweede plaats op Spotify met 82,4 miljoen maandelijkse luisteraars.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm © Amy Harris/Invision/AP

Het populaire nummer ‘Blinding Lights’ van The Weeknd is bovendien ook de meest gestreamde single ooit op Spotify. In 2021 verbrak de zanger al eens een record met het nummer. Toen werd ‘Blinding Lights’ het eerste lied in de geschiedenis dat een jaar lang in de Billboard Hot 100 stond. Gedurende zijn carrière won Abel maar liefst vier Grammy’s, twintig Billboard Music Awards en sleepte hij ook een Oscar- en Emmynominatie in de wacht. Hij verkocht in totaal ook al meer dan 75 miljoen platen.

Op 11 en 12 juli 2023 houdt hij halt in ons land. Hij brengt zijn ‘After Hours Til Dawn’-tournee naar het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De eerste datum is volledig uitverkocht. Voor de tweede datum zijn er nog enkele tickets beschikbaar.

Tickets voor ‘After Hours Til Dawn’-tournee op 12 juli 2023 kan je hier kopen.

KIJK. The Weeknd verliest zijn stem tijdens concert

LEES OOK: