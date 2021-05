Niet kussen voor het huwelijk, maar wel kinderporno gevonden: ultrareligieuze tv-familie Duggar zwaar onder vuur

“Waar gaat dit over? Heeft er iemand kinderporno zitten downloaden?" Josh Duggar floepte het eruit toen agenten hem op het werk benaderden en vroegen of ze hem even konden spreken. Daarmee groef hij zijn eigen graf, want de agenten waren er wel degelijk in verband met kinderporno die teruggevonden was op een computer in de autohandel. Ook de dader was hen toen al bekend: Josh zelf. Vader van zes kinderen - een zevende onderweg - en bekend als de oudste zoon van de Duggar-familie die te zien was in de TLC-reeks ‘19 Kids and Counting’.