Niet iedereen mocht terugkeren in nieuwe ‘Top Gun’: hoe is het de acteurs vergaan?

1. Kelly McGillis

Kelly McGillis

Van Kelly McGillis (64) is geen sprake in de sequel van de blockbuster. De actrice speelde destijds Charlie, de love interest van Cruise zijn personage Maverick. Door die rol ging de bal aan het rollen voor McGillis, tot ze begin jaren 2000 wat naar de achtergrond verdween. Ze stortte zich op het moederschap van haar twee dochters. “Ik hou van acteren, maar de personen in mijn leven zijn veel belangrijker dan beroemd zijn”, vertelde ze aan ‘Entertainment Tonight’. Na twee mislukte huwelijken kwam ze in 2009 trouwens naar buiten met het nieuws dat ze op vrouwen valt. Helaas kreeg McGillis ook te maken met gezondheidsproblemen. Ze lijdt aan Alpha-1, een longziekte.

2. Anthony Edwards

Anthony Edwards

Anthony Edwards (59) vertolkte jaren geleden de rol van Nick ‘Goose’ Bradshaw, de beste vriend van Maverick. Hem kunnen we logischerwijs niet verwachten in de nieuwste film, want zijn personage overleefde de vorige film niet. De acteur verscheen na ‘Top Gun’ vooral in tv-series. Zijn bekendste rol is waarschijnlijk die van dokter Mark Greene in ‘ER’. Dit jaar speelde hij nog in de Netflixserie ‘Inventing Anna’. Leuk feitje: de acteur kan ook in het echte leven een privévliegtuig besturen.

3. Meg Ryan

Meg Ryan

Het personage van Meg Ryan (60), Carole Bradshaw, bleef dus alleen achter na de dood van haar man. De actrice is dan ook niet terug te zien in de nieuwe film. Sinds haar rol in de populaire film speelde ze in verschillende films zoals ‘When Harry met Sally’. Maar ook voor haar is acteren geen prioriteit meer. “Ik was niet meer zo enthousiast om te acteren. Ik wilde meer écht leven”, zei ze aan ‘The New York Times Magazine’.

4. Val Kilmer

Zo ziet 'Top Gun'-held Val Kilmer er tegenwoordig uit.

Wie wel terugkeert in de nieuwste ‘Top Gun’ is Val Kilmer (62). Al is dat wel maar voor een kleinere rol deze keer. In de eerste film speelde hij Tom ‘Iceman’ Kazansky, de rivaal van Maverick (Tom Cruise). De acteur wilde koste wat kost ook deel uitmaken van het vervolg. “Maverick en Iceman gingen samen als peper en zout”, zei Kilmer aan ‘Marca’. In 2014 meldde de acteur het vreselijke nieuws dat hij keelkanker had. Gelukkig werd hij in 2020 kankervrij verklaard. Maar door de ziekte moest Kilmer een elektrische voicebox in zijn luchtpijp laten plaatsen om te kunnen spreken. Daardoor is hij minder verstaanbaar. Voor de film werd daarom een speciale spraaktechnologie gebruikt.

‘Top Gun: Maverick’ is vanaf 25 mei te zien in de bioscoop.

