Niels Destadsbader: “Ik ga geregeld wandelen met de weduwe van Johny Voners”

TV Nieuwe single Niels Destadsba­der lag jaren in de schuif: “Het was niet simpel om de klik te maken”

7 oktober Woensdagavond was Niels Destadsbader te gast in ‘Vandaag’. Hij vertelde er over z'n nieuwe single, die al jarenlang in de schuif ligt en nu pas het daglicht ziet. En hij had ook nieuws over optredens in de toekomst.