Nicole Scherzinger was enorm onzeker over haar uiterlijk in The Pussycat Dolls-periode: “Ik zat nooit lekker in mijn vel”

In ‘Lorraine’ gunde Nicole haar fans een kijkje in haar garderobe. Terwijl ze enkele kledingstukken besprak, gaf ze toe dat ze vroeger vaak haar benen bedekte omdat ze er onzeker over was. De ommekeer kwam er tijdens de opnames van de ‘Don’t Cha’-videoclip. “Dit is de originele witte hoodie van de clip”, zei ze terwijl ze het iconische stuk vastnam. “Dit veranderde mijn leven. Ik genoot van het moment, want het gaat zo snel voorbij. Ik zat nooit lekker in mijn vel en droeg altijd lange broeken om mijn benen te bedekken.” Onterecht, ziet Scherzinger nu ook zelf in. “Nu denk ik: ‘Geef me die benen terug. Lieverd, je was écht oké.’”