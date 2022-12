Nicole Scherzinger beleeft prachtige ervaring tussen dolfijnen en haaien: “Mijn happy place”

KIJK. Frank ‘Zillion’ Verstrae­ten in exclusief en eenmalig tv-interview: “Twintigja­ri­gen spreken me aan en noemen mij ‘the legend’, dat is gek om te zien”

Ex-Zillionbaas Frank Verstraeten spreekt één keer voor de camera over wat het met hem deed om na 20 jaar opnieuw in het middelpunt van de belangstelling te staan. Dat doet hij met Freek Braeckman, voor ‘Uw Film van het Jaar’, het jaaroverzicht van VTM NIEUWS. “Twintigjarigen die toen nog niet eens geboren waren, spreken me aan en noemen me ‘de legend’. Dat is gek om te zien.”

