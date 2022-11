Nicole Kidman schenkt 100.000 dollar aan hoed van Hugh Jackman: “Ik hou van je”

Op een benefietavond die zaterdag werd georganiseerd ten voordele van Broadway Cares, deed Nicole Kidman een verbazingwekkend bod op de hoed die haar collega-acteur Aussie Hugh Jackman droeg voor zijn rol in ‘The Music Man’.

In een filmpje dat Jackman van veiling deelde, is te zien hoe hij en zijn tegenspeler Nicholas Ward vragen aan het publiek om het hoogste bod van 19.000 dollar (18.160 euro) te overtreffen. Daarop roept Kidman tot verbazing: “Ik bied 100.000!” Een ontzette Jackman reageert: “Nic! Ik wil gewoon duidelijk zijn: dit gaat niet om Australische dollar (red. Nicole is afkomstig uit Australië)!” Kidman kwam vervolgens naar het podium en zei: “Ik hou van je, ik hou van Broadway. Ik hou van wat ze doen, Broadway Cares. Maar ik wil ook gewoon zeggen dat de show buitengewoon was”, aldus Kidman.