Nicolas Cage ziet zichzelf niet als acteur: “Ik vind ‘performer’ beter bij mij passen”

CelebritiesNicolas Cage (57) wil liever niet omschreven worden als een acteur. Dat vertelde hij in de Variety Awards Circuit podcast waar hij het had over zijn voorkeur voor een andere term en zijn uitgebreide carrière. Voor Cage heeft de term ‘acteur’ dezelfde implicatie als een leugenaar zijn.

“Voor mij impliceert het altijd: ‘Oh, hij is een groot acteur, daarom is hij een grote leugenaar,’” zei Cage. “Dus met het risico dat ik klink als een pretentieuze klootzak, ik hou van het woord ‘performer’ omdat performer betekent dat je in je hart gaat, of je gaat in je verbeelding, of je herinneringen of je dromen, en je brengt iets terug om te communiceren met het publiek.”

Nochtans is Cage wel bekend bij het publiek als een gerenommeerd acteur. Hij krijgt momenteel lovende kritieken voor zijn optreden in de nieuwe film ‘Pig’. Daarin speelt hij Rob, een voormalige chef-kok die op truffels jaagt met zijn metgezel, een varken. Wanneer het varken wordt ontvoerd, gaat Rob op een reddingsmissie om haar terug te halen. Cage zegt dat hij dankbaar is dat hij de kans heeft gekregen om in de film te spelen van regisseur Michael Sarnoski, die hij “aartsengel Michael” noemt.

Cage beleeft momenteel een heropleving van zijn carrière. De ‘performer’ zal binnenkort de hoofdrol spelen in de aankomende film ‘The Unbearable Weight of Massive Talent’ als een versie van zichzelf: “Nic Cage is een verzonnen versie van Nicolas Cage. Het personage voelt zich onvervuld en worstelt met de afwijzing die zo vaak kan gebeuren in Hollywood. Dat ben ik niet. Ik voel me best goed over dingen,” vertelde Cage aan Entertainment Weekly.

LEES OOK