Nicolas Cage over dodelijk schietindicent van Alec Baldwin: “Als acteur moet je met een wapen kunnen omgaan”

Cage lijkt dus zijn ongenoegen uit te drukken over het incident, dat volgens hem nooit had mogen gebeuren. Hij maakt duidelijk dat hij de medewerkers van de film verdenkt van slordigheid. “Ik wil naar niemand een steen werpen, ik ga dus ook geen namen noemen”, zo zegt hij in The Hollywood Reporter. “Maar als acteur moet je met en vuurwapen kunnen omgaan. Het woord ‘filmster’ is niet volledig juist, want je moet naast acteur ook een stuntman zijn, en andersom. Wat je ook doet, je moet precies weten waar je mee bezig bent. Je moet op een paard kunnen rijden. Je moet met een sportwagen kunnen rijden, je moet handmatig kunnen schakelen.” De meeste Amerikaanse wagens zijn namelijk automatische modellen, waardoor vele Amerikanen niet weten hoe ze met een Europese wagen moeten schakelen. “Je moet met een motor kunnen rijden. Je moet kunnen vechten en vechtscènes kunnen inblikken. Én je moet weten hoe je een wapen moet gebruiken. Dat moet écht. Dat is een deel van onze job. Dat is alles wat ik erover wil zeggen.”