Nicolas Cage heeft met Riko Shibata eindelijk de ware gevonden: “Maar ik weet dat vijf huwelijken veel is”

Vijfde keer, goeie keer

Nicolas Cage was in het verleden al getrouwd met Patricia Arquette in 1995, maar in 2001 werden de twee officieel gescheiden verklaard. In augustus 2002 gaf Cage het jawoord aan Lisa Marie Presley. Aan dat huwelijk kwam er al na drie maanden een einde. Met zijn derde echtgenote, Alice Kim, was hij een stuk langer getrouwd. De twee gaven elkaar het jawoord in 2004 en gingen uit elkaar in 2016. Met zijn vierde echtgenote Erika Koike was Nicolas Cage wederom maar een paar maanden getrouwd, van maart 2019 tot en met juni 2019.