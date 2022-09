Nicolas Cage en dertig jaar jongere echtgenote Riko Shibata zijn ouders geworden van een dochter

De naam van het kindje werd nog niet officieel bevestigd, maar naar verluidt zou ze August Francesca Coppola Cage heten. Die naam is een ode aan Nicolas’ vader August Coppola. “Ik wil graag mijn vader eren. En als het een meisje is dan zeggen we niet August maar ‘Augie’. Dat was mijn vaders bijnaam”, vertelde page in een interview met GQ in maart.

Voor de 27-jarige Riko is het haar eerste kindje. Nicolas Cage zelf heeft al twee kinderen uit een vorige relatie en is daarnaast ook al grootvader. Maar dat maakt hem niet minder enthousiast over de geboorte van zijn derde. “Mijn zonen zijn al volwassen. Ik mis het om naar de speelgoedwinkel te gaan en slaapliedjes te zingen voor bedtijd. Ik ben dus heel enthousiast”, klonk het in Acces Hollywood.

Nicolas en Riko trouwden in februari 2021. Dat deden ze tijdens een intieme ceremonie in Las Vegas. Het was Nicolas’ vijfde huwelijk. Hij was in het verleden namelijk al getrouwd met Patricia Arquette in 1995, maar in 2001 werden de twee officieel gescheiden verklaard. In augustus 2002 gaf Cage het jawoord aan Lisa Marie Presley. Aan dat huwelijk kwam er al na drie maanden een einde. Met zijn derde echtgenote, Alice Kim, was hij een stuk langer getrouwd. De twee gaven elkaar het jawoord in 2004 en gingen uit elkaar in 2016. Met zijn vierde echtgenote Erika Koike was Nicolas Cage wederom maar een paar maanden getrouwd, van maart 2019 tot en met juni 2019.