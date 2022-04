Nicola Peltz en Brooklyn Beckham weigeren huwelijkscadeaus: “Stort in de plaats geld voor de slachtoffers in Oekraïne”

Brooklyn en Nicola gaven elkaar zaterdag het jawoord in het majestueuze landhuis van de steenrijke ouders van Peltz. Naar verluidt had de trouwpartij in Palm Beach in Florida een kostenplaatje van meer dan drie miljoen euro. Dure trouwcadeaus werden tijdens de plechtigheid alvast niet uitgewisseld, volgens het paar. “We hadden op voorhand laten weten dat we geen geschenkjes wilden”, laat Nicola weten in haar Instagram Stories. “De oorlog in Oekraïne raakt ons immens diep. Daarom hebben we onze gasten gevraagd een donatie te geven aan de humanitaire organisatie Care, die hulp probeert te bieden aan vrouwen, kinderen, ouderen en families in Oekraïne. Alle kleine beetjes helpen.”