Nicola Coughlan uit ‘Bridgerton’ smeekt haar volgers: “Stuur mij geen berichten meer over mijn lichaam”

CelebritiesNicola Coughlan (35), bekend van haar rol als Penelope Featherington uit ‘Bridgerton’, had afgelopen weekend een bijzondere vraag voor haar volgers. De actrice wil namelijk niet dat haar fans haar in de toekomst nog berichten sturen over haar lichaam.

Op de foto in kwestie zien we hoe Coughlan voor een spiegel poseert. In het onderschrift pende de ‘Bridgerton’-actrice een opmerkelijke boodschap neer voor haar volgers. “Als je een mening hebt over mijn lichaam: deel deze dan alsjeblieft niet met mij”, klinkt het aan het begin van het bericht. Vervolgens schrijft de 35-jarige Nicola nog het volgende: “De meeste mensen proberen gewoon om lief te zijn, maar ik ben ook gewoon een mens. Het is ontzettend moeilijk om dagelijks duizenden berichten over je uiterlijk te ontvangen.”

Daarnaast begrijpt de ‘Bridgerton’-actrice het volledig dat mensen een mening hebben over haar. “Ik weet dat ik op televisie kom en het is oké als je een mening hebt over mij. Maar ik smeek jullie om mij deze niet meer rechtstreeks naar mij te sturen.” Coughlan heeft ook de optie om te reageren op de post uitgeschakeld.

De exacte aanleiding voor haar bericht maakte de actrice niet bekend, maar in het verleden heeft Nicola zich wel al vaker uitgesproken over het effect van een leven in de schijnwerpers. “Onlangs ging ik iets drinken met een vriend en staarde iedereen mij aan. Het was alsof ik een dier in een dierentuin was. De meeste mensen zijn wel ontzettend lief, maar het is en blijft toch anders.”

