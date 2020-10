Nicki Minaj deelt eerste foto van pasgeboren zoontje

Celebrities Nicki Minaj voor het eerst moeder geworden

1 oktober Rapper Nicki Minaj (37) is voor het eerst moeder geworden. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Het geslacht of naam van de baby is nog niet bekendgemaakt. Het is het eerste kind voor de 37-jarige Nicki en haar man Kenneth Petty (42), met wie ze in 2019 trouwde.