Nicki Minaj deelt eerste foto’s van zoontje: “Dank je wel dat je mij hebt gekozen als moeder”

Celebrities INTERVIEW. ‘Soul’-ac­teur Jamie Foxx verloor zijn jongere zus in 2020: “Energie verspillen aan negativi­teit heeft geen zin”

25 december Het is een moeilijk jaar geweest voor Jamie Foxx (52). De ‘Soul’-stemacteur moest in oktober onverwacht afscheid nemen van zijn jongere zus Deondra, met wie hij een bijzonder hechte band had. Dat zijn nieuwste kinderfilm over de reden van ons bestaan en de zoektocht naar het hiernamaals gaat, doet ook Foxx stilstaan bij de zin van het leven: “Ik besef nu meer dan ooit dat het geen enkel nut heeft om energie te verspillen aan negativiteit. Ik wil enkel en alleen nog vooruit met mijn leven.”