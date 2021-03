Nick Jonas wordt nu ook stripfiguur

CelebritiesNick Jonas (28) waagt zich aan iets nieuws. We kennen hem vooral als een van de leden van ‘The Jonas Brothers’ en zelf heeft hij ook nog eens een succesvolle solocarrière. Toch besloot Nick dat het tijd was om zijn horizon te verbeden, hij wordt namelijk stripfiguur.

Binnenkort kunnen we Nick dus bewonderen in zijn eigen strip. De strip, die in totaal 26 pagina’s lang zijn zal zijn, gaat over het leven van Nick als zanger en celebrity en hoe hij in die periode omging met zijn ziekte, diabetes.

Het boek begint bij het prille begin van Nick’s carrière, zijn start bij ‘The Jonas Brothers’ . De groep was enorm populair maar ging al snel uit elkaar. Door die split werden de broertjes snel vergeten maar dat was buiten Nick gerekend. Het boek gaat nog verder in op de solocarrière van Nick en hoe hij door de muziekindustrie opnieuw werd verwelkomd.

Sinds 2013 heeft de band werelwijd meer dan 17 miljoen albums verkocht. Ze tourden onder andere met Miley Cyrus en Avril Lavigne. Na een split van zes jaar kondigde de band in 2019 hun reünie aan met het nummer ‘Sucker’. Het nummer kwam meteen op nummer één binnen in de Billboard Hot 100. Momenteel kan je in de Amerikaanse versie van ‘The Voice’ Nick nog aan het werk zien als een van de coaches.

In 2018 trad Nick in het huwelijksbootje met de Indiaase actrice Priyanka Chopra.

