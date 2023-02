Nick Carter klaagt vrouwen die hem beschuldigen van seksueel misbruik aan wegens laster en afpersing

Celebrities Wat mogen we verwachten van de show van Beyoncé in ons land? “Geld primeert op haar artistieke integri­teit”

Een wedergeboorte om u tegen te zeggen. Zeven jaar nadat Beyoncé voor het laatst concerteerde in ons land, keert ze terug. Gewapend met nieuwste plaat ‘Renaissance’ belooft ze op 14 mei andermaal vuurwerk in het Koning Boudewijnstadion. Wat mogen we van de show verwachten? En waar heeft Queen Bey zich de voorbije jaren mee bezig gehouden? “Ze is helemaal geen bondgenoot van de LGBTQ+-beweging.”

2 februari