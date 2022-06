Nick Cannon wordt voor de negende keer vader: “De ooievaar is onderweg”

CelebritiesOpnieuw gezinsuitbreiding ten huize Nick Cannon (41). De Amerikaanse komiek wordt namelijk voor de negende keer vader. Cannon heeft het nieuws zelf bevestigd in de podcast ‘Lip Service’. Het is Abby De La Rosa, met wie de acteur al twee kinderen heeft, die opnieuw in verwachting is van de komiek.

Nick Cannon mag binnenkort dan wel voor de negende keer papa worden, maar ook het achtste kindje van de komiek is nog onderweg. Het model Bre Tiesi is namelijk ook in verwachting van de 41-jarige comedian. Voor Nick en Bre is het hun eerste kindje samen. De twee kondigden het geslacht van hun kleine spruit al aan in januari 2022. Onlangs heeft het duo ook genoten van een zogenaamde babymoon in de Bahamas.

Ooievaar op komst

Voor Nick Cannon en Abby De La Rosa is het al hun derde kindje samen. Abby is in juni vorig jaar namelijk al bevallen van een tweeling: Zillion Heir en Zion Mixolydian. Kans bestaat dat De La Rose ook nu in verwachting is van een tweeling, maar op officiële bevestiging is het nog even wachten. Momenteel is de bevalling uitgerekend voor 25 oktober. Cannon bevestigde het nieuws op dinsdag zelf tijdens een aflevering van de podcast ‘Lip Service’. “De ooievaar is onderweg”, klonk het onder weer. De acteur, die in 2021 drie kinderen kreeg, maakte ook nog duidelijk dat hij van plan was om zijn eigen record te breken. “Als je dacht dat het vorig jaar al veel was…”

De komiek had het in de podcast ook nog over het advies dat zijn therapeut hem gegeven had. Deze laatste had Cannon namelijk aangeraden om voor een celibataire levensstijl te kiezen. “Ons gesprek dateert van oktober. Ik heb het niet eens volgehouden tot januari”, aldus de komiek.

Nick Cannon heeft verder ook nog twee kinderen met Brittany Bell: Powerful Queen (18 maanden) en Golden Sagon (5). Ook met zangeres Mariah Carey heeft de komiek twee kinderen: de 10-jarige tweeling Moroccan en Monroe. In december vorig jaar moesten Nick Cannon en Alyssa Scott afscheid nemen van hun zoontje Zen.

