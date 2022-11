Nick Cannon verwelkomt vierde kind in vier maanden tijd, twaalfde onderweg

Celebrities “Een deel van mij was gewoon weg”: Selena Gomez maakt in nieuwe docu komaf met de demonen uit haar verleden

“Haar ogen waren pikzwart. Het leek alsof er niemand thuis was.” Selena Gomez is nog maar 30 jaar oud, maar de zangeres kreeg het in haar leven al hard te verduren. Ze kampte met een bipolaire stoornis en zag haar nieren aftakelen door een levensbedreigende ziekte. Ondertussen is de Amerikaanse echter klaar om haar verhaal te doen. In de docu ‘Selena Gomez: My Mind & Me’ legt de zangeres nu al haar kaarten op tafel. “Ik dacht dat de wereld beter zou zijn als ik er niet was.”

