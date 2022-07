Nick Cannon vader geworden van achtste kindje: “Ik kan niet geloven dat hij hier is”

Op Instagram plaatst het model enkele foto’s van de bevalling. Naast haar, een stralende Nick Cannon die de navelstreng doorknipt. “Ik kan niet geloven dat hij hier is”, zegt ze over de geboorte van haar zoontje. Ze bedankt ook Nick voor zijn aanwezigheid: “Papa is voor ons komen opdagen... En ik had het niet zonder hem gekund”.

Dit is niet de laatste gezinsuitbreiding voor Cannon dit jaar. Want ook zijn negende kindje is al onderweg. Dit kindje verwacht hij met Abby De La Rose, met wie hij eerder al een tweeling kreeg, Zillion Heir en Zion Mixolydian. Verder heeft de Amerikaanse komiek ook nog twee kinderen met Britanny Bell: Powerful Queen en Golden Sagon, alsook met de ‘All I Want For Christmas’-zangeres Mariah Carey: Moroccan en Monroe.

Eerder dit jaar vertelde Cannon in de podcast The Language of Love dat hij steeds “de volledige verantwoordelijkheid” op zich neemt. “Elke vrouw met wie ik onveilige seks heb gehad, zou een kind van mij kunnen krijgen”, gaf de acteur aan. “Als ik op het punt ben gekomen dat ik seks heb zonder condoom, dan accepteer ik dat die vrouw de moeder van mijn kind kan zijn.”

Groot verlies

Maar het is niet alleen rozengeur en maneschijn voor Cannon. Want vorig jaar verloren de rapper en zijn toenmalige vriendin Alyssa Scott, hun vijf maanden oude zoontje Zen. Het jongetje leed aan de ziekte hydrocefalie. Dit is een aandoening die in de volksmond ook wel ‘waterhoofd’ wordt genoemd. Hierbij is het hoofd gevuld met hersenvocht. Dit kwam in het geval van Zen door een tumor.

