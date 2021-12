Nick Cannon over het verlies van zijn vijf maanden oude zoontje: “Het was overduidelijk dat hij aan het afzien was”

Enkele dagen na de geboorte van hun zoon hadden Nick en Alyssa al door dat er iets aan de hand was met hun pasgeboren kindje. Hun zoontje was namelijk niet alleen “ontzettend rustig”, maar ook zijn ademhalingsritme bleek niet 100% te kloppen. “Het klonk alsof hij vocht in z’n longen had, een sinusinfectie ofzoiets.” De artsen van Zen waren aanvankelijk van mening dat er niets ernstig aan de hand was, maar een week later veranderen ze plots van mening. “Zijn hoofdje was te snel aan het groeien.” Vervolgens kreeg het koppel te horen dat het jongetje hydrocefalie had, een aandoening die in de volksmond ‘een waterhoofd’ wordt genoemd. Het hoofd zit in zo’n geval vol met hersenvocht. In het geval van Zen kwam dat door een tumor.