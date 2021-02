Nick Cannon is besmet met het coronavirus

Celebrities ‘One Tree Hill’-actrice Jana Kramer over de rotte appel op de set: “Het was een ware hel voor iedereen”

3 februari De laatste aflevering van ‘One Tree Hill’ werd al uitgezonden in 2012, maar Jana Kramer (37), die in de serie de rol van Alex Dupre speelde, vertelt in haar podcast nog wat meer over haar ervaringen op de set. “Toen ik meespeelde in de show was er toch wel wat onenigheid”, aldus de actrice.