Nichtje van Britney Spears met de dood bedreigd door vader Jamie Spears: “Ik geloof echt dat hij me iets had aangedaan”

“Hij heeft me 100% zeker met de dood bedreigd”, vertelt Sims, die het jaar voordien voor haar nichtje was gaan werken. “Ik achtte hem tot veel in staat, dus ik heb Britney’s telefoontjes nooit meer beantwoord.”

Jamie Spears vroeg in diezelfde periode voor het eerst om een rechter hem de wettelijke macht te geven over zijn dochter, die toen zware mentale problemen had. Hij is sinds 2008 curator van Britney en daarmee verantwoordelijk voor haar financiën en andere belangrijke zaken. Volgens Alli heeft Britney nog weleens geprobeerd om telefonisch contact met haar op te nemen, maar de twee nichtjes spraken nooit meer met elkaar. “De situatie werd me te veel toen haar vader en andere mensen erbij betrokken raakten. Ik geloof echt dat Jamie me iets had aangedaan als ik me niet had teruggetrokken”, vertelde ze.

Opgejaagd door paparazzi

Alli heeft sinds haar vertrek als assistente van Britney niet met de pers gesproken, maar zegt na het zien van ‘Framing Britney Spears’ niet langer te kunnen zwijgen. “Hoe kun je naar een documentaire kijken waar je zelf in zit, over wat je zelf hebt meegemaakt, en niets zeggen over iets dat al zo lang speelt?”, aldus Alli. In het programma is Sims een aantal keer te zien met Britney terwijl de twee worden opgejaagd door paparazzi. “Ze waren met zoveel”, zegt ze daarover in het interview. “We werden compleet ingesloten, we waren aan hun grillen overgeleverd. Dat doet iets met je. Dat doet het nog steeds als ik dat terugzie en het is nu dertien jaar geleden.”

Lees verder onder de Instagrampost.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geen eigen documentaire

De beruchte documentaire heeft heel wat stof doen oplaaien, maar de geruchten dat Britney Spears nu zelf zou werken aan een eigen docu over haar leven worden stellig ontkend door de intieme kring van de zangeres. Een documentairemaakster zou inderdaad contact hebben gezocht met het team van Britney en verschillende bekenden van de zangeres, maar Britney heeft geen medewerking verleend en is ook niet van plan om dat te doen. De insider meldt aan TMZ dat een dergelijk project via Britney én haar conservatoren zou moeten lopen en dat dat op dit moment voor te veel problemen zou zorgen.

Britney’s woordvoerder blijft daarnaast ook ontkennen dat ze bewust boodschappen verbergt op sociale media, zoals haar fans nu al maandenlang opperen. “Britney maakt haar eigen posts en teksten op Instagram. Alle quotes en memes vindt ze zelf, maar ze vraagt helemaal niet om hulp en laat geen geheime boodschappen achter.”

Lees ook