Net voor z'n dood doneerde Robin Williams een grote som geld aan het goede doel

UPDATE Alec Baldwin in tranen tijdens eerste interview na fatale schietpar­tij op filmset: “Wapen ging ineens af”

Alec Baldwin voelt zich “niet schuldig” na de fatale schietpartij op de set van de film ‘Rust’. In een tv-interview met de Amerikaanse zender ABC zei hij donderdag dat “iemand hier verantwoordelijk voor is, maar ik dat niet ben. Als ik het idee had gehad dat dat wel zo was, had ik misschien wel een einde aan mijn leven gemaakt.”

3 december